علي الحجار يتصدر تريند تويتر من حفل مهرجان القلعة

تصدر هاشتاج علي الحجار، موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، تزامنا مع حفله الغنائي على المسرح محكى مهرجان القلعة، وأشاد عدد كبير من رواد تويتر بالحفل المبهر الذي أعادهم لأجواء فنية تراثية.

أغنية «زي الهوا»

وأعاد الفنان علي الحجار غناء أغنية «زي الهوا« بعد تفاعل الجمهور بالغناء، خلال حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقي والغناء، وأغنية زي الهوا هي تتر المسلسل الشهير اللقاء الثاني من ألحان الموسيقار عمر خيرت.

فعاليات مسرح المحكى

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.