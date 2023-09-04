حيثيات رفض دعوى عزل «البناني» عن منصب المدير التنفيذي للزمالك

رفضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بمجلس الدولة)، الدعوى المقامة من المحامي أحمد سعيد محمد عبد الرحيم خطاب، ضد الدكتور وزير الشباب والرياضة بصفته، التي طالب فيها، بعزل عماد مصطفى حمزة البناني، بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة سبق وأصدرت قرارها رقم 469 لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/21 بتشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي في أقرب جمعية عمومية، وذلك بسبب استقالة كامل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضافت، وإذ صدر هذا القرار معالجا للقصور التشريعي الوارد باللائحة الاسترشادية فيما يخص المختص قانونا بإدارة شئون النادى حال استقالة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل ، أو خلو مناصبهم لأى سبب من الأسباب المشار إليها في هذه اللائحة ؛ مستهدفا بذلك تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وتمكينا للجمعية العمومية للنادي من الانعقاد في أقرب وقت لاختيار مجلس إدارة منتخب لإدارة شؤن النادي ؛ مستهدفا بذلك الصالح العام للنادي فإنه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق - متفقا وصحيح حكم القانون.

وأوضحت، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 499 لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/27 مقررا في المادة (1) منه: استبدال المدير التنفيذي باللجنة الإدارية المكلفة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتكليف الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني، مدير تنفيذيا، بدلا من اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي، مع الإبقاء على ذات المهام المكلف بها اللجنة السابقة.

المنصب مؤقت

واستكملت، وإذ ينعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون لعدم استهدافه الصالح فيما تضمنه من استبعاد المدير التنفيذي وتعيين الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني بدلا منه ، تأسيسا علي إن من الشروط الأساسية في المدير التنفيذي للنادي علي وفق حكم المادة (34) من اللائحة الاسترشادية أن يكون متفرغا، وهو ما تخلف في شأن المطعون ضده حيث يعمل رئيسا للاتحاد المصري والعربي والافريقي للرياضة للجميع ، وهذا المنصب يحول بينه وبين القيام بأعباء المدير التنفيذي المنصوص عليها في المادة (47) من اللائحة الاسترشادية ، فإنه مردود عليه بأن استلزام شرط التفرغ للمدير التنفيذي للنادي إنما يكون في الأحوال التي يتم فيها تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنتخب علي وفق أحكام اللائحة الاسترشادية حيث تكون الرابطة بينه وبين النادي رابطة عقدية يجب أن يلتزم المدير التنفيذي بما عليه من التزامات حاكمة لهذا المنصب، وهذا ما لا ينطبق علي حالة المدعي عليه ذلك أن قرار تكليفه بمهام المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك - بصفة مؤقتة -

القرار صادر من مختص

واختتمت بأن قرار تعيين عماد مصطفى حمزة البناني، صادر من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في قانون الرياضة ، ومن ثم تخضع اشتراطات شغل هذا المنصب وفقا لتقدير الجهة الإدارية بحسبان أن شغله لهذا المنصب مؤقت بطبيعته ويرتبط بالمهام المحددة له في قرار التكليف دون أن يكون له تجاوزها.