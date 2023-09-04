رئيس «إقليم الإسكندرية» يفتتح قسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بالمنوفية

افتتح اليوم دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بمنوف، في حضور مجدي أبو السعد، مدير مدرسة منوف، وطارق سعد الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

بدأ الاحتفال برفع الستار عن النصب التذكاري للقسم الجديد، ثم تفقد فصول قسم اللغات، المكون من ثمانية فصول بدءًا من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، بالإضافة لمعمل العلوم والكمبيوتر.

تقديم فرص تعليمية لكل طالب

ورحب رئيس الأساقفة بالحضور، قائلًا إن احتفال اليوم وحضوركم الكريم يمثل نقطة تحول في تاريخ المدرسة، حيث نسعد بتقديم فرص تعليمية لكل طالب، وما يميز المدرسة هو التزامنا بإتاحة أفضل مستوى تعليمي من خلال هيئة تدريس لديهم رؤية واعدة للطلبة.

وأضاف رئيس الأساقفة: تأتي هذه الخطوة علامة على التزامنا الثابت بتعزيز التفكير النقدي والثقافي للطلاب، فنحن نحتاج لشباب لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم المستقبلية.

وشدد رئيس الأساقفة: كل طفل هنا فريد وله مكانه خاصة إذ يستحق أن يحصل على أفضل تعليم ممكن، وسنسعى جاهدين لجعل عملية التعليم متطورة باستمرار.

واختتم رئيس الأساقفة بقول إنه يوم تاريخي فى إبروشية الكنيسة الأسقفية، وأتقدم بالشكر لكل من ساهم للوصول لهذا اليوم.

وقال مجدي أبو السعد، مدير المدرسة، إننا حققنا حلمًا نطمح له جميعًا، فقد بدأنا العمل وسط تحديات كثيرة وفي خلال وقت قليل، فشكرا لكل فريق العمل، ولولا جهودكم وأمانتكم لما كنا قادرين على استكمال هذا الحلم.

وأرسل وحيد عبد ربه، رئيس مجلس المدينة، التهنئة للحضور، نيابة عن سيادة محافظ المنوفية، متمنيًا كل التوفيق للمدرسة التي لطالما أفرزت للمجتمع قامات مميزة.

وهنأ طارق سعد الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الحضور قائلًا: رأيت اليوم حلم يتحقق بافتتاح القسم اللغات بالمدرسة، فلقد تابعت عن قُرب كافة التحضيرات والإنشاءات وبجودة عالية، وقريبًا سنحتفل سويًا بالعيد المئوي للمدرسة.

واحتفل باسم خميس مدير إدارة منوف التعليمية مع الحضور مؤكدًا على الدور التعليمي والتربوي الذي تقوم به المدرسة فالتعليم يساهم في بناء الإنسان أينما كان.