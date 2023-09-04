من القاهرة «جودة الحياة» أساس التنمية

انطلاق المؤتمر العالمى للسكان غداً برعاية الرئيس السيسى لبحث حلول القضايا السكانية

على مدار 4 أيام تستضيف مصر المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتى هذا المؤتمر بعد 29 عاماً من تنظيم المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد فى القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دولياً فى ظل التحديات التى واجهها عالمنا خلال حوالى 3 عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة فى 1994 وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.

المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023 يأتى استكمالاً للمساعى التى تبذلها مصر خلال الفترة السابقة فى مجال السكان والتنمية، فأطلقت الدولة المصرية فى فبراير 2022 واحداً من أهم برامج السكان والتنمية وهو المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ويعد المؤتمر تأكيداً على نموذج التعاون بين الوزارات والهيئات فى مصر، وسيتم تنظيم 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمى للسكان، يشارك بها 270 متحدثاً من المصريين والأجانب، يحضر المؤتمر 8 آلاف شخص للمشاركة فى فعاليات الندوات وورش العمل.

«الوطن» ناقشت محاور المؤتمر مع مجموعة من خبراء الصحة والسكان فى مصر، واتفق الخبراء على أن المؤتمر تأكيدٌ على ريادة مصر على مستوى القارة الأفريقية فى مجال التنمية، ويمثل تجديداً للالتزامات الدولية تجاه القضية السكانية واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، وعرض التجارب والنجاحات العالمية والمحلية.