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رئيس الأمانة الفنية: الدولة أثبتت جديتها في الاستماع لجميع الآراء بالحوار الوطني

كتب:

محمد أيمن سالم
08:15 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الدولة المصرية هيأت الفرص للجميع في الحوار الوطني من أجل التعبير عن الآراء المختلفة، وكان يتعين على الصحافة والإعلام أن تُفسح هذه الفرصة من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف.

وأضاف فوزي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية أثبتت أنها صادقة وجادة في الاستماع لجميع الآراء، حتى أن البعض تكون لديه انطباع غير حقيقي بأنها انحازت للآراء المعارضة على حساب الحكومة.

فرصة الكلام للجميع

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار ووجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع من أجل بناء جسور الثقة بين كل المشاركين».

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بقلم محمد أيمن سالم