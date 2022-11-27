بتر يد وساق شاب سقط من القطار في أبو تشت بقنا

أصيب شاب ببتر في الساق واليد، اليوم، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار في محطة أبو تشت شمال محافظة قنا، وجرى نقل للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالواقعة

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بوجود شاب مصاب بمحطة سكك حديد أبو تشت، شمال محافظة قنا، إثر سقوطه من قطار الصعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف من مرفق إسعاف أبو تشت إلى موقع الحادث على محطة المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصاب إلى مستشفى أبو تشت، حيث تم إجراء إسعافات أولية للمصاب بعد بتر ساقه ويده.

إصابة شاب في حادث

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا، أن الشاب المصاب يدعى «شعبان فوزي بدوي»، 22 عاما، مقيم بقرية المحارزة ومصاب ببتر في الساق واليد.

وتبين بحسب التحريات، أن الشاب أثناء انتظار وصول القطار حاول استقلاله، إلا أنه سقط أسفله وأصيب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

حركة القطارات لم تتأثر

وبحسب سكك حديد قنا، فإن حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري لم تتأثر بالحادث، مؤكدة أن جميع الرحلات انطلقت في موعدها المحدد.