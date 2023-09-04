تدريب لطلاب كليتي الزراعة والعلوم وتأهيلهم لسوق العمل

شهدت محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية لطلاب كليات الزراعة والعلوم بعدد من الجامعات خلال برنامج تدريب صيف 2023، وتفعيل بروتوكول التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي؛ لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعلم مهنة مطبق المبيدات المعتمد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصير وزير الزراعة، بما يخلق لهم فرص عمل حقيقة تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك بمشاركة ورعاية الدكتورة ولاء سلوم أستاذ تكنولوجيا آلات الرش بمعهد بحوث وقاية النباتات بالدقي، والمدرب المعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، وبرعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون التدريب والإرشاد، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية والتجارب، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.

تدريب الطلاب لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وأشار الدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة سخا بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن التدريب للطلاب قد تضمن العديد من المهارات منها التعرف على طرق الزراعة الحديثة باستخدام الذكاء، وتضمن التدريب تفعيل بروتوكول التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، وقسم النبات الزراعي بالكلية بحصول الطلاب على برنامج مطبقي المبيدات بمشاركة مدربين البرنامج المعتمدين، كما تضمن الختام تكريم المهندس خالد شلبي، مسؤول أمن المحطة، والمهندس محمد مهدي، مشرف التدريب بالمحطة.

نقل خبرات علمية متعددة للطلاب

وأكد الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث بسخا، أنّ التدريب قد شارك معهد به نعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد بحوث الأراضي والمياه، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث أمراض النبات، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لتنوع الأفكار والخبرات العلمية التي تعرض وتصب لصالح أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتورة نجوى الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجيا الزراعية، ورئيس قسم النبات الزراعي بكلية الزراعة، والدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، والدكتور سالم حمدين، أستاذ أمراض النبات المساعد، ومدير وحدة القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بالكلية، والدكتورة ولاء سلوم، أستاذ تكنولوجيا حالات الرش بمعهد بحوث وقاية النباتات.