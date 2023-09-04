سكرتير عام مطروح يوجه بمراجعة مواصفات الوجبات المدرسية قبل الدراسة

وجّه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، بضرورة مراجعة مخازن مصنع الوجبة المدرسية التابع للمحافظة، والاطمئنان على سلامة الوجبة ومراعاة الشروط اللازمة لسلامة التخزين، والتنسيق مع مديرية الصحة والتموين وفرع هيئة سلامة الغذاء لمطابقة ومراجعة مواصفات الوجبة المدرسية بما تضمه من مكونات غذائية صحية للطلاب، والحفاظ على شروط التخرين؛ لضمان سلامتها للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

زيادة إنتاج مصنع الوجبة المدرسية

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بالعمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة خاصة مصنع إنتاج الوجبة المدرسية بمطروح والعمل على مزيد من تحسين جودة المنتج الغذائي وزيادة الإنتاحية والتسويق الجيد لها، خصوصا مع الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والعمل على توفير الوجبة المدرسية لأبنائنا الطلاب بالشكل اللائق.

إقرار الحساب الختامي لمصنع الوجبة

وعقد السكرتير العام للمحافظة، اليوم، اجتماعًا لمجلس إدارة مصنع إنتاج الوجبة المدرسية برئاسته وحضور جميع الاجهزة التنفيذية المعنية حيث جرى إقرار الحساب الختامي للعام المالي 2022-2023، كما جرى الموافقة على كل الطلبات التي تقدم بها المدير التنفيذي للمصنع والعمل على تذليل كل العقبات.

وأكد سكرتير عام المحافظة ببيان ضرورة التنسيق المستمر بين وكلاء الوزارات المعنية من الصحة والتموين وسلامة الغذاء ومديرية التربية والتعليم مع متابعه مديري الإدارات التعليمية على مستوى مدن المحافظة بعد نقل ووصول الوجبات إليهم لتوزيعها على المدارس؛ للاطمئنان على سلامة التخزين المؤقت لديهم حتى تسليم الوجبة بالشكل اللائق والصحي للطلاب.