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غلق مقاهي شارع النبوي المهندس في مدينة نصر (صور)

كتب:

وائل فايز
09:07 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
غلق مقاهي مخالفة

غلق مقاهي مخالفة

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة؛ استجابة لشكاوى المواطنين الواردة إلى الحي؛ أسفرت عن غلق وتشميع المقاهي الموجودة بشارع النبوي المهندس بحي السفارات لإدارتها دون ترخيص، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين ومنها المقاهي في بلوك 116 شارع النبوي المهندس، وجرى مصادرة بعض المعدات واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

غلق مركز هندسي لصيانة السيارات 

كما استجاب حي شرق مدينة نصر لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وقام الحي بغلق وتشميع المركز الهندسي لصيانة السيارات في شارع مهدي عرفة الحي العاشر لإدارته دون ترخيص.

استمرار حملات إزالة المخلفات 

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، أن الحملات مستمرة لإزالة أي مخالفة وإنفاذ القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، وذلك في إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لجميع أنواع المخالفات بما يحقق إرضاء المواطن ويتناسب مع تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى رفع جميع الإشغالات وإزالة المخالفات بشارع الخلفاء الراشدين بمدينة الأمل، وجار المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بالشارع.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.