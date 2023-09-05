خطوات التقديم للكليات بجامعة المنصورة للطلاب المستجدين

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة، عن خطوات تقديم الطلاب المستجدين لكليات جامعة المنصورة للعام الجامعى 2023-2024 على أن يكون بداية التقديم بتاريخ 9 شهر سبتمبر الجاري 2023.

خطوات تقديم الطلاب المستجدين لكليات جامعة المنصورة

وتستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في التقديم لكليات جامعة المنصورة للعام الدراسي 2023-2024 عند الحصول على بطاقة الترشيح يتم اتباع الآتي:

أولا- حجز معاد ومكان الكشف الطبي:

ويتم من خلال:

- الدخول على نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات

- الدخول بالرقم القومي واختيار الكلية المرشح إليها

- الضغط على الدفع الالكتروني والحصول على كود فوري

- دفع مقابل الكشف الطبي باستخدام كود فوري

- يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة لتسجيل بياناته واستيفاء الاستمارة الطبية ويظهر له مكان وموعد الكشف الطبي

- يلتزم الطالب بالموعد والمكان المحددين لعمل الكشف الطبي

- إذا لم يحضر في الموعد المحدد يمكنه الدخول على النظام وحجز موعد جديد

- يتم تسجيل الكشف الطبي مباشرة على نظام ابن سينا

الأوراق المطلوبة للقيد في الكلية

التوجه إلى الكلية المرشح لها الطالب لاستكمال إجراءات القيد وتقديم الأوراق التالية:

- أصل استمارة الثانوية العامة

- 6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب

- بطاقة الترشيح

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- شهادة ميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور أو نموذج 2 جند ويتم استخراجه من منطقة التجنيد التابع لها الطالب

ووفقا لمكتب التنسيق، أكد أنه يجب على جميع الطلاب ضرورة الاحتفاظ باسم الدخول وكلمة المرور لاستخدامه في جميع النواحي التعليمية خلال سنوات الدراسة بجامعة المنصورة حيث تتيح بوابة الخدمات الطلابية MYU من خلال هذا الرابط myu.mans.edu.eg الخدمات التالية:

- الاطلاع على البيانات الشخصية للطالب

- سداد الرسوم الدراسية

- الاطلاع على البيانات الدراسية للطالب «الفرقة الدراسية- التخصص أو الشعبة»

- معرفة جدول المحاضرات الدراسية

- معرفة جدول الامتحانات

- معرفة رقم جلوس الطالب ومكان لجنة الامتحانات

- الاطلاع على نتيجة الطالب فور إعلانها