إصابة طفل بجروح أثناء نزوله من القطار في سوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، إصابة طفل في العقد الأول من العُمر، بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة في الجسم؛ إثر سقوطه بين قطار «القاهرة - أسوان» ورصيف المحطة.

مُصاب بجرح في الرأس

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفل مُصاب بجرح عميق في الرأس وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطه بين القطار ورصيف المحطة دائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مُصاب بجرح عميق في «الرآس»

وبالإنتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى «ي» من ابناء محافظة أسيوط، مُصاب بجرح عميق في «الرأس» وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين قطار «أسوان- القاهرة» ورصيف محطة أقصاص، وجرى نقله إلى المستشفى بواسطة أحد أهالي القرية بمركز المراغة شمال سوهاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.