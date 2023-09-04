معاهد متاحة للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة.. أبرزها تكنولوجيا الطيران

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، تواصل وزارة التعليم العالي متابعة التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد؛ إذ أغلقت التسجيل الإلكتروني لرغبات المرحلة الثالثة مؤقتا، ومن المقرر استكمالها بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، وهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في الجامعات والمعاهد الحكومية، ومن الأماكن المتاحة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني المعاهد العالية الخاصة المعتمدة وعددها 244 على مستوى الجمهورية في مجالات هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة.

وجاءت المعاهد كالتالي:

المعاهد الهندسية

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

معهد الصفوة العالي للهندسة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر

.معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

معاهد الشعبة التجارية

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – بدمياط

معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية.

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة – الدقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي برأس البر – محافظة دمياط.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات التجمع الأول – القاهرة الجديدة

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للادارة والمحاسبة بأخميم سوهاج

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 اكتوبر

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.

معاهد علوم الحاسب

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.