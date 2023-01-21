الجيش الهولندي: نخطط لتدريب 400 جندي أوكراني العام الجاري

قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، أمس الجمعة، إن هولندا تخطط لتدريب 400 جندي أوكراني إضافي هذا العام في إطار برنامج «إنترفليكس» في المملكة المتحدة، مضيفة في رسالة إلى «مجلس النواب»، إن بين يناير وأبريل 2023، سيقوم حوالي 65 من مشاة البحرية الهولندية بتدريب مجموعتين من 200 مجند أوكراني لكل منهما

بدورها، علمت قوات الأمن الروسية من جنود أوكرانيين، أنه تم إرسال قناصين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جزيرة بوتيمكين بالقرب من «مقاطعة خيرسون»،لقتل المدنيين وإلصاق ذلك بروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» نقلا عن مصدر روسي.

القتيل الأمريكي على قوائم الهاربين من الخدمة

وقتل دانييل سويفت، أحد عناصر قوات العمليات الخاصة للبحرية الأمريكية في أوكرانيا، في 18 يناير الجاري متأثرا بجروح، أصيب بها في المعارك بمنطقة «دونباس» شرق أوكرانيا، وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن القتيل على قوائم الهاربين من الخدمة منذ 11 مارس 2019.

وقدمت السلطات الأمريكية، معلومات إلى لجنة العقوبات التابعة لمنظمة «الأمم المتحدة» تشير إلى توريد أسلحة من «بيونج يانج» إلى «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، قال وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، إن المشاركين في «اجتماع رامشتاين»، فشلوا باتخاذ قرار بشأن تزويد «كييف» بدبابات «ليوبارد 2».

وفي وقت سابق، تظاهر أعضاء جمعية «ستوب رامشتاين» في العاصمة الألمانية «برلين»، ضد عقد «اجتماع رامشتاين» وتوريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، وتجمع المتظاهرون عند «بوابة براندنبورج» وسط المدينة، وسار المحتجون إلى السفارة الأمريكية.

ماسك: تصعيد الأزمة الأوكرانية يشكل خطورة على كييف والعالم

بدوره، أوضح، مؤسس «سبيس إكس»، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر لـ الأزمة يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره.

اقتصاديا، اتفق ممثلو تحالف الدول المشاركة في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا ومنتجاته «مجموعة الدول السبع وأستراليا-الاتحاد الأوروبي»، على الحاجة إلى إدخال سقفين منفصلين لأسعار منتجات «موسكو» النفطية حسب فئتها من شأنه توفير سقفين منفصلين بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن أحد السقفين، لمنتجات يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام «الديزل أو البنزين»، والآخر لمنتجات يتم تداولها بخصم على النفط الخام «زيت الوقود».