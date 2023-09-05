كليات متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية.. بينها تجارة وسياحة وفنادق

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فرصة كبيرة أمام طلاب الدبلومات الفنية المختلفة، خاصة النظام التعليمي (3-5) سنوات، وذلك خلال التسجيل للتنسيق الذى بدء أمس الاثنين، لاستكمال التعليم العالي والجامعي في كليات التجارة، التكنولوجيا، السياحة والفنادق وغيرها.

كليات متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية

وتقدم «الوطن» الكليات المتاحة أمام طلبة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، في إطار تقديمها كل يهتم به الطلاب وأولياء الأمور، خلال التقرير التالي:

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة.

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة