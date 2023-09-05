الكاتب الصحفي أحمد عامر: تطوير منظومة القضاء يرفع العبء عن كاهل المواطن

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة تقع في محيط الحي الحكومي وإلى جوار مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي، فإنها تعتبر جزء من منطقة تكامل السلطات الثلاث، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة القضاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

السلطات الثلاث أهم الأركان الأساسية لأي دولة

وأضاف «عامر»، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أنّ السلطات الثلاث أهم الأركان الأساسية لأي دولة، مشيرًا إلى أنّ ما حدث في منظومة القضاء بشكل عام في آخر 10 سنوات كان مميزا للغاية، حيث جرى تطوير مقار المحاكم ومنظومة التقاضي وسرعة إجراءات التقاضي وإنجاز عدد كبير من القضايا يقدر بالملايين.

الأهم هو تطوير الكوادر الفنية والبشرية

وتابع الكاتب الصحفي، أن الأهم هو تطوير الكوادر الفنية والبشرية، لأنها من تضطلع بمختلف المهام وتسهل الإجراءات وتقدم الخدمات المختلفة، كما جرى تجديد الحبس عن بُعد في السجون المركزية والعمومية، بالإضافة إلى إقامة الدعاوى المدنية عن بُعد وهو ما يمثل نقلة كبيرة، وهناك أيضا تقاضي كامل عن بعد في المحاكم الاقتصادية، أي أن التطور حدث في الشكل والمضمون.