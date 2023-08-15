أحمد عامر: مصر حملت القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية منذ 75 عاما

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ القمة الثلاثية التي عقدت أمس، بين مصر والأردن وفلسطين، استهدفت إيجاد صيغة تنسيق ثلاثية مشتركة على أعلى مستوى.

وأضاف «عامر»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة «dmc»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أنّ هناك تطورات على الأرض في فلسطين وتطورات دولية وإقليمية، مشيرًا إلى أنّ فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني من الاحتلال.

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام، أنّ حل الدولتين هو الصيغة الأمثل لحل الأزمة القضية الفلسطينية، التي تؤرق الأمة العربية والشعوب العربية، وكانت سببا في توترات بعدد كبير جدا من الدول العربية لأنها أزمة حقيقية في المنطقة صدّرت التوترات لكل الدول المجاورة.

وأكد أنّ مصر أخذت على كاهلها منذ عام 1948 القضية الفلسطينية، وحملتها إلى جميع المحافل والمجتمعات الدولية والأمم المتحدة، كما خاضت معارك دبلوماسية كبيرة جدا من أجل حل القضية.

وشدد على أنّ مصر تدرك تماما أنّه لا حل للقضية الفلسطينية دول حل الدولتين، مشيرًا إلى أنّ جهود الدولة المصرية في هذا الصدد واضحة، كما أنّ الأردن طرف أصيل في حل الأزمة مع مصر، وهناك تنسيق متبادل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني.