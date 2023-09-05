الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2023.. بينها «اقتصاد وعلوم سياسية»

بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة أمس، تستعد وزارة التعليم العالي، لفتح باب تنسيق الجامعات، للتسجيل في الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2023.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ادبي 2023

عدد كبير من الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي 2023، وفقا للمنشور الصادر عن وزارة التعليم العالي، تقبل من 50% فأكثر، وضمن الجامعات الحكومية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية.

- سياسة واقتصاد السويس.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.

- إعلام القاهرة.

- ألسن عين شمس.

- سياسة واقتصاد بني سويف.

- ألسن الفيوم.

- إعلام عين شمس.

- ألسن بني سويف.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة.

- ألسن المنيا.

- إعلام المنوفية.

- آثار دمياط.

- آثار القاهرة.

- آثار عين شمس.

- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد.

- تربية بور سعيد.

- الاعاقة والتأهيل بني سويف.

- آثار الفيوم.

- آثار ولغات مطروح.

- آثار أسوان.

- آثار الأقصر.

- آثار سوهاج.

- تربية عين شمس.

- تربية الإسكندرية.

- تربية الزقازيق.

- تربية المنصورة.

- آداب العريش.

- تربية بنها.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية.

- سياحة وفنادق المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

- تربية فنية حلوان بالزمالك.

- خدمة اجتماعية أسوان.

- تربية رياضية بنين بنها.

خدمة اجتماعية المنصورة

كلية خدمة اجتماعية حلوان

كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

كلية خدمة اجتماعية الفيوم

كلية خدمة اجتماعية أسوان

كلية خدمة اجتماعية أسيوط

كلية تربية رياضية بنين الفيوم

كلية تربية رياضية بنات الفيوم

كلية تربية رياضية بنين المنيا

كلية تربية رياضية بنات المنيا

كلية تربية رياضية بنين بني سويف

كلية تربية رياضية بنات بني سويف

المعهد العالي الفندقي بالأقصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية

المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المعهد العالي خدمة اجتماعيه 6 أكتوبر

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

المعهد العالي للغات 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد الفني التجاري بالعريش

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

المعهد العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير