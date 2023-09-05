26 وظيفة خالية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته لشغل 30 وظيفة شاغرة به، وأتاح التقديم لهذه الوظائف خلال 30 يوما، في الفترة من 3 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل2023.

تفاصيل الوظائف التي طرحها الجهاز

وحصلت «الوطن» على تفاصيل الوظائف التي طرحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على النحو التالي:

1- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

المهارات المطلوبة:

- المهارات الأساسية: خبرة متعمقة في أحد تخصصات تقنيات الحاسب «برمجة أو شبكات أو تأمين سيبرانى أو تحليل بيانات أوما يماثلها» مع إلمام ببقية التخصصات، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: تطوير الذات، التفكير الابتكاري، القيادة والتوجيه، تخطيط إدارة الأزمات التكنولوجية.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي مدير عام أو قضاء مدة كلية ثمانية عشر عاماً= تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

2- رئيس الإدارة المركزية لسياسات وخطط تنمية القدرات

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس العملية التدريبية والتشريعات المنظمة لها، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية .

- المهارات الفنية: القيادة والتوجيه، الاتصال الفعال، حل المشكلات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي مدير عام، أو قضاء مدة كلية ثمانية عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل:مؤهل عال

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

3- رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الموارد البشرية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأعمال تخطيط الموارد البشرية، تحليل البيانات واستنباط مؤشرات للقياس للخروج بنتائج، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: القيادة والتوجيه، الاتصال الفعال، تطوير الذات، حل المشكلات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي مدير عام أو قضاء مدة كلية ثمانية عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل .

4- رئيس الإدارة المركزية للكفاءة المؤسسية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس التنظيم والقواعد الحاكمة له، القدرة على تحليل الأعمال، دراية بمعايير توصيف وتقييم الوظائف، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلينالإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: التفكير، الابتكار في حل المشكلات، القيادة والتوجيه، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي مدير عام أو قضاء مدة كلية ثمانية عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل .

5- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للهيئات العامة

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأعمال تخطيط الموارد البشرية، تحليل البيانات واستنباط مؤشرات للقياس للخروج بنتائج، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: القيادة والتوجيه، الاتصال الفعال، تطوير الذات، حل المشكلات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال

-شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

6- مدير عام الإدارة العامة لاعتماد المراكز التدريبية والمتابعة

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس العملية التدريبية والتشريعات المنظمة لها، الإلمام بأسس المتابعة والتقييم، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، الإتصال الفعال، حل المشكلات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل:مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

7- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للوحدات المحلية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس العملية التدريبية والتشريعات المنظمة لها، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، الإتصال الفعال، حل المشكلات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل:مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

8- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للجامعات و المراكز البحثية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس العملية التدريبية والتشريعات المنظمة لها، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، الإتصال الفعال، حل المشكلات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

9- مدير عام الإدارة العامة لخطط تنمية القدرات للهيئات العامة

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس العملية التدريبية والتشريعات المنظمة لها، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، الإتصال الفعال، حل المشكلات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظبفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل:مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

10- مدير عام الإدارة العامة للأرشيف الالكترونى

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بالقوانين واللوائح التى تحكم نظام العمل، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، تطوير الذات، حل المشكلات، الدقة والقدرة على التنظيم.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

11- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: مواكبة لأحدث نظم البرمجة ومستجداتها، خبرة ببرامج ولغات البرمجة التي تُستخدَم بالجهاز لإنشاء التطبيقات وقواعد البيانات، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق العمل، حل المشكلات، وضع الخطط والبرامج، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

12- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والقواعد التى تحكم عمليات الشراء والتعاقد والمخازن، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: التفاوض، إدارة فريق عمل، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

13- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بالقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بشأن الأمور الإدارية، دراية بطبيعة أعمال الشؤون الإدارية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: دقة الملاحظة، الإتصال، إدارة فريق عمل، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

14- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد المنظمة للعمل، الإلمام بمعلومات فنية عن المركبات والألات والمعدات، اكتشاف الأخطاء الهندسية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، المعرفة الكافية بإحدى اللغة الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، تطوير الذات، حل المشكلات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال هندسي.

15- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: معرفة متعمقة بالقوانين واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها، معرفة بالأسس والمفاهيم الخاصة بالنظام المالي والمحاسبي، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: الدقة العالية، إدارة فريق عمل، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال

- المؤهل: مؤهل عال- مؤهل عال تجاري.

- شروط المؤهل: مؤهل عال في مجال المحاسبة.

16- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الإلمام بقانون التأمينات والضرائب والقواعد واللوائح ذات الصلة، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق العمل، حل المشكلات، الدقة والملاحظة/ تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

17- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة التشريعات والقواعد المنظمة للعمل، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق العمل، حل المشكلات، مهارات الإتصال، الأمانة والنزاهة في التعامل مع معلومات الموظفين الخاصة، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

18- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تقويم الأداء، الإلمام بجميع القواعد المنظمة لعملية التدريب، الإلمام بعمليات تخطيط الموارد البشرية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، إلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فــــريق العـمل، حل المشكلات، الدقة، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

19- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس التنظيم و توصيف الوظائف، الإلمام باختصاصات الجهاز وطبيعة الأعمال التي تتم في التقسيمات التنظيمية المختلفة، القدرة على تحليل الأعمال، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق العـمل، حل المـشكلات، التفكير الابتكاري، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

20- مدير عام الإدارة العامة للتظلمات

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام باللوائح والقوانين التى تحكم نظام العمل، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، السرعة والإنجاز، حل المشكلات، التفكير التحليلي.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

21- مدير عام الإدارة العامة لبوابة الوظائف الحكومية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام باللوائح والقوانين التى تحكم نظام العمل، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلىي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: إدارة فريق عمل، السرعة والإنجاز، حل المشكلات، الدقة والقدرة على التنظيم.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

22- مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأعمال تخطيط الموارد البشرية، تحليل البيانات واستنباط مؤشرات للقياس للخروج بنتائج، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: القيادة والتوجيه، الإتصال الفعال، تطوير الذات، حل المشكلات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

23- مدير عام الإدارة العامة للكفاءة المؤسسية للجهات المركزية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس التنظيم والقواعد الحاكمة له، القدرة على تحليل الأعمال، دراية بمعايير توصيف وتقييم الوظائف، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: التفكير الابتكاري، حل المشكلات، القيادة والتوجيه، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

24- مدير عام الإدارة العامة للكفاءة المؤسسية للجامعات والمراكز البحثية

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بأسس التنظيم والقواعد الحاكمة له، القدرة على تحليل الأعمال، دراية بمعايير توصيف وتقييم الوظائف، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- المهارات الفنية: التفكير الابتكاري، حل المشكلات، القيادة والتوجيه، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل:مؤهل عال.

- شروط المؤهل: مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

25- مدير عام الإدارة العامة للقضايا

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام بإجراءات ومراحل التقاضي، الإلمام التام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، البلاغة اللغوية، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية:إ دارة فريق عمل، حل المشكلات وإدارة الأزمات، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- المؤهل:مؤهل عال- مؤهل عال قانوني.

- روط المؤهل: مؤهل عال في مجال القانون.

26- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والتظلمات والعقود

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: الإلمام التام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المهارات الفنية: حل المشكلات وإدارة الأزمات، الحيادية والنزاهة، إدارة فريق عمل، تطوير الذات.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في الوظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

- مستوى المؤهل: مؤهل عال.

- المؤهل:مؤهل عال- مؤهل عال قانوني.

- شروط المؤهل: مؤهل عال في مجال القانون.