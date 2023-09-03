«النقل» تكشف عن موعد استقبال أول قطار إقليمي كهربائي سريع

كشفت وزارة النقل، عن مستجدات العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع «العين السخنة / العلمين / مطروح»، في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى محطة العين السخنة، موضحة تقدم أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين امتداد كورنيش النيل إلى طريق القاهرة / أسوان الزراعي بطول 9.1 كيلومتر، كما تطرّقت إلى استقبال أول قطار إقليمي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في النصف الثاني من الشهر المقبل.

خطة للاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات بالمحطة

وأكدت الوزارة في تقرير لها، تقدم أعمال محطة القاهرة بمنطقة حلوان، لخدمة مدينتي حلوان و15 مايو، ومنطقة جنوب القاهرة، حيث تقدمت أعمال تنفيذ وتشطيب المحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها، حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

ولفتت الوزارة، إلى وجود خطة للاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لجميع المساحات بالمحطة، لافتو إلى أنّه جار حاليا التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، والتشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وجرى التأكد من جاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

كما تقدمت أعمال تنفيذ محطة العين السخنة، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء السياحية على البحر الأحمر، أو الصناعية، وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسب الإنجاز بها، فضلا عن التقدم في أعمال الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة، ومتابعة وصلة المسار من محطة السخنة حتى ميناء العين السخنة لخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة عن طريق الشبكة.

جاهزية 142 كيلومترا من المسار لتسليمها

كما تقدمت أعمال إنشاء وتنفيذ الورش ونقطة الصيانة التي تقع جنوب المحطة المركزية للقطار الكهربائي السريع، وجار تكثيف الأعمال، خاصة وأنّ الورشة ستستقبل أول قطار إقليمي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في النصف الثاني من الشهر المقبل، على أن يتوالى وصول باقي قطارات المشروع تباعا وفقا للجدول المخطط، حيث يشتمل الخط الأول من الشبكة على ( 15 قطار سريع، 34 قطار إقليمي، 14 جرار بضائع).

وأشارت وزارة النقل، إلى تقدم معدلات تنفيذ أعمال جسر القطار وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية، مثل كباري خور مايو والأوتوستراد ووادي حجول والمحاجر و30 يونيو والأنفاق، وأعمال الحماية من أخطار السيول، حيث جرى تسليم تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كيلومترا في نطاق محطة العاصمة، في المسافة من الكيلو 40 حتى الكيلو 90، وتم البدء في أعمال المرحلة الثانية، التي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية).

كما جرى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة، والتأكيد على جاهزية 142 كيلومترا أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) بواقع 55 كيلومترا في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون و87 كيلومترا في المسافة من العلمين باتجاه فوكه، ليبدأ التحالف أعمال المرحلة الثانية (فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية).