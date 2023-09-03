هبوط في أسعار اللحوم الآن بمصر.. اعرف السبب والتفاصيل

كشف سعيد زغلول عضو شعبة القصابين في غرفة القاهرة، عن انخفاض أسعار اللحوم الكندوز هذه الأيام، بين 10 و20 جنيهًا، بسبب ركود عام في السوق التجارية على حد وصفه.

وأشار «زغلول» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تراجع أسعار الأعلاف ليس هو السبب وراء انخفاض أسعار اللحوم، لأن منذ نحو 15 شهرا تتغذى العجول بأسعار مرتفعة، لذا ليس له تأثير الآن، موضحًا أن الأسعار ستتراجع نتيجة الأعلاف خلال العام، لكن ليس الآن.

هبوط أسعار اللحوم في السوق

أكد عضو شعبة القصابين أن هبوط أسعار اللحوم حاليًا، نتيجة كساد في السوق التجاري، وتراجع الشراء، ووفرة المعروض، كما أن التراجع نحو 10 و20 جنيهًا.

أسعار الفراخ في السوق

وأوضح «زغلول»، أن أسعار الفراخ تشهد تراجعًا بسبب انخفاض أسعار الأعلاف بشكل أسرع عن اللحوم، إذ أن الدواجن تتأثر سريعًا بذلك، لأن دورة تربية وتسمين الفراخ 40 يومًا، لذا تتراجع بنحو 20 أو 30 جنيهًا في مدة قليلة عكس اللحوم.

أسعار اللحوم اليوم

وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز البلدي اليوم، بين 225 جنيهًا و270 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية.

وفي محلات الجزارة، تتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 300 و430 جنيهًا، والمفروم البلدي بين 240 جنيهًا و320 جنيهًا.