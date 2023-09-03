«الدفاع الروسية»: تدمير 5 أنظمة صواريخ من طراز هيمارس و34 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها وجهت ضربات متعددة باستخدام طائرات مُسيّرة على منشآت لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة أوديسا.

خسائر أوكرانيا في زابوريجيا أكثر من 130 جنديًا

كما أسقطت القوات الروسية، طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 بمنطقة زابوريجيا، بلغت خسائر أوكرانيا في زابوريجيا أكثر من 130 جنديًا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية«تاس».

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه جرى تدمير مركبتين مدرعتين و3 عربات وأنظمة مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة تابعة لقوات كييف في مناطق نوفوسيليفكا وتشيرفونا كرينيتسا وأوريخوف.

تدمير 5 أنظمة صواريخ من طراز هيمارس و34 طائرة مُسيّرة

وأشار إلى تدمير مستودعين للذخيرة ومركز تحكم للطائرات المسيّرة في اتجاه خيرسون، وتدمير 5 أنظمة صواريخ من طراز هيمارس و34 طائرة مُسيّرة.