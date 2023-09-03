مدير مركز أكساد: أفريقيا تستورد 93% من احتياجات لقمح من روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور نصر الدين عبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إنه متفائل للغاية من عودة روسيا لاتفاقية الحبوب، خاصة أن روسيا أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم.

الصين والهند لا تصدران القمح

وأضاف «عبيد»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين تنتج 134 مليون طن ولا تصدر، والهند تنتج 105 ملايين طن ولا تصدر، بينما روسيا أنتجت في العام الماضي أكثر من 90 مليون طن، وهي المصدر الأول للقمح تقريبا، وأوكرانيا تصدر من 20 إلى 25 مليون طن.

الدول العربية تستورد 60% من القمح

وأشار إلى أن هذه الصادرات إذا ما جرى إضافة إليها الحبوب والزيوت والأسمدة، سنجد أن الدول المستفيدة من هذا التصدير يذهب إلى أفريقيا، والتي تستورد أكثر من 93% من القمح من روسيا ثم أوكرانيا، كما أن الدول العربية تستورد أكثر من 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا.