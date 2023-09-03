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مدير مركز أكساد: مخازن روسيا مليئة بالحبوب وتحتاج إلى تصديرها

كتب:

محمد عزالدين
06:57 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
توقف إمدادات الحبوب تسبب بأزمة عالمية

توقف إمدادات الحبوب تسبب بأزمة عالمية

قال الدكتور نصر الدين عبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، إن مخازن روسيا مليئة بالحبوب إلى حد بعيد، وتحتاج إلى تصديرها، ومعظم الدول الأفريقية والعربية صديقة لروسيا كما هي أيضاً صديقة لأوكرانيا.

تنازلات بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف «عبيد»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه متفائل لإتمام اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا حتى وإن حدثت تنازلات، لابد من إجراء بعض التنازلات لأن الأمن الغذائي هو جزء أساسي من الأمن البشري للعالم كله.

50 ألف طن قمح مجاناً

وأشار إلى أن أكثر الدول التي تستورد القمح هي بلدان العالم الفقيرة، وروسيا أعلنت أنها ستصدر 50 ألف طن مجانا إلى الدول الأفريقية، وروسيا تريد أن يذهب القمح لمستحقيه من شعوب الدول الفقيرة التي هي بأمس الحاجة إليه.

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بقلم محمد عزالدين