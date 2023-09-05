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مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة في الغردقة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
12:20 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
مصرع شاب بحادث تصادم

مصرع شاب بحادث تصادم

لقي شاب مصرعه، بعد أن دهسته سيارة مسرعة، وتم إبلاغ الإسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى الغردقة العام، وفشلت محاولات إنقاذه، وجرى إيداع جثته مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث دهس شاب في الغردقة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر يفيد بحادث دهس سيارة مسرعة لشاب في بداية العقد الثالث من العمر يدعى «محمد. ع» بشارع الحجاز بدائرة قسم أول بمدينة الغردقة.

مصرع شاب في الغردقة

وتم إخطار مرفق إسعاف الغردقة وعلي الفور تم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الشاب إلى مستشفى الغردقة العام، ولم تنجح محاولات الأطباء في إسعافه، فتوفى وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

وشهد طريق الغردقة رأس غارب حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة شخصان تم نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.

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