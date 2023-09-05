تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تسجيل الرغبات متاح حتى منتصف سبتمبر

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية»، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع حتى الخميس 14 من الشهر الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتسهيلا على طلاب الدبلومات الفنية، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، والذي يمكن زيارته وتسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، ومن ثم تسجيل الرغبات بكل سهولة، سواء داخل المنزل أو عن طريق الذهاب إلى معامل التنسيق الموجودة داخل الكليات بالجامعات المختلفة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على نشر عدد من الإرشادات المهمة للطلاب المستجدين الحاصلين على الدبلومات الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والتي تختص بخطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع كما يلي.

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط.

- تحديد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي ) 3 سنوات أو 5 سنوات.

- تسجيل رقم جلوس الطالب في الشهادة الحاصل عليها وكتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح .

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها.