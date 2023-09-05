تزامنا مع اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، أمس الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023، كي يتمكنوا من تسجيل الرغبات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.

موعد تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنّ عدد طلاب الثانوية العامة 2023 المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 119 ألف و348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم الإعلان عن موعد تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب حصول طلاب الدور الثاني للثانوية العامة على الشهادات الخاصة بهم من داخل مدارسهم، والتي تحتوى على الرقم السري، الذي يقوم بتسجيله الطالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني ومن ثم يتمكن من تسجيل الرغبات.

كما كشف مكتب التنسيق عن وضع جدول زمني، سيتم إعلانه بشأن فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدور الثانى، عقب استلام الطلاب شهادات إتمام الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر هذا الرابط.