«مصر أكتوبر»: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان يعكس نجاحات القطاع الصحي

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في ملف الصحة والسكان، كونه يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

فرصة لتجديد التزامات مصر نحو القضايا السكانية

وأضافت في بيان لها، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية نحو القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، لافتة إلى أن المشكلة السكانية تمثل في الوقت الراهن تحديا كبيرا، كونها تلتهم ثمار التنمية كما تسبب ضغط على سوق العمل؛ وبالتالي أصبحت مشكلة الزياة السكانية تحديا رئيسيا أمام الحكومة المصرية.

وأوضحت أن المشكلة الزيادة ليست مشكلة الحكومة فقط بل مشكلة شعب ودولة كما أنها قضية مصير، وحلها يكون من خلال تكاتف الحكومة والمؤسسات والشعب وتوحيد القدرات حتى نستطيع تنفيذ برنامج سكاني متوازن، مشيدا بإطلاق وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والتي ستكون خارطة طريق لمواجهة التحديات السكانية.

محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تُبنى على 7 محاور، وهي: (ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة التغيرات المناخية وديناميكية السكان، محور حوكمة الملف الســـكاني)، مؤكدة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الزيادة السكانية مشكلة كبيرة تدفع ثمنها الدولة المصرية كما قال الرئيس السيسي خلال المؤتمر، وأن الاستقرار والأمن أحد عناصر معالجة النمو السكاني، مشددة على أهمية تنفيذ برنامج سكاني متوازن.