«هيكل للصحافة العربية» تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد «الأستاذ» 23 سبتمبر

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد محمد حسنين هيكل، وإطلاق حفل تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي، على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

موعد الاحتفال بالمئوية

وقالت المؤسسة إنّ الحفل سيقام في المسرح الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة 5:30 مساءً بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

يذكر أنّ المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية، كما تعمل على أن تكون عونا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.

جوائز مؤسسة هيكل للصحافة

وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.