ماذا يحدث في سوق الذهب؟.. «الشعبة» توضح اسباب الانخفاض الجديد في الأسعار

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم، في منتصف التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات، ووصل سعر الجرام إلى 2200 جنيهات، مقابل 2205 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2514 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2200 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1886 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و600 جنيها.

أسباب عدم الاستقرار أسعار الذهب

يشهد سوق الذهب المحلي، حالة من عدم الاستقرار والانخفاض، وجاء ذلك نتيجة ضعف الطلب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لأي قرارات اقتصادية جديدة.

ووفق سكرتير شعبة الذهب، نادي نجيب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فإن هذه التراجعات جاءت نتيجة انخفاض الطلب على الذهب، واتجاه الكثير من المواطنين للذهاب إلى المصايف، وانشغال البعض بمتطلبات المدارس، لذلك حدث ضعف في الطلب على الذهب مما دفع أسعاره إلى الانخفاض.