مي كساب تعود بأغنية جديدة بعد وفاة والدها.. والملحن: هتسمعوا حاجة تعيطكوا

تستأنف الفنانة مي كساب نشاطها الفني بعد وفاة والدها، حيث تستعد لتقديم أغنية جديدة من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمد محمدي وتوزيع أحمد أمين، ذلك وفقا لما نشره الملحن محمد محمدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما نشر مجموعة من الصور أثناء تسجيل الأغنية، معلقا: «مى كساب أم صوت قمر.. إن شاء الله تسمعو حاجه تعيطكوا».

وانتهت الفنانة مي كساب خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية بعنوان «الناس للناس»، لصالح مستشفى الناس، وهي من كلمات حازم حشاد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع يوسف حسين.

مي كساب تستعد للعودة إلى الغناء بعد فترة من الغياب

وكان من المقرر أن تطرح مي كساب خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني الجديدة بعد ما انتهت من تسجيلها، وذلك لشعورها بابتعادها فترة طويلة عن جمهورها على مستوى الغناء، وكان أول تلك الأعمال المقرر طرحها أغنية باسم «أنا ماما»، ولكن تعرض والدها لأزمة صحية، انتهت بوفاته في يوليو الماضي، حال دون طرح تلك الأغاني.