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عمرة البدل تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. و«الشؤون الإسلامية» تحسم الخلاف

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:17 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أداء العمرة- أرشيفية

أداء العمرة- أرشيفية

جدل كبير حول مصطلح «عمرة البدل» انتشر خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا، بعدما رواج أحد الدعاة المشهورين عن إمكانية تأدية الشخص للعمرة عن طريق دفع الشخص لـ4 آلاف جنيه، وتسديدها عن طريق تطبيق إلكتروني.

التربح باسم الدين 

وحول الحديث عن العمرة البدل، حسم الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذا الخلاف، معتبرا أنها تجارة واستغلال باسم الدين، والإشكالية تكمن في تحويل الشعائر الدينية إلى «بيزنس» يتربح منه البعض من أجل الاموال فقط.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن عمرة البدل تعتبر نوع من «البيزنس» وهذا لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد، فضلا عنه أنه لابد من تحري الشخص الذي نحصل من خلاله على الفتوى وتعاليم الدين الإسلامي الحنفيف، لأن البعض يستغل مشاهدة جماهير السوشيال ميديا له في التفكير في التربح على حساب تعاليم الدين.

وأوضح أنه لابد للجهات المعنية في الدولة من مراقبة المحتوى الديني الذي يُقدم عبر السوشيال ميديا، لأن بعضهم يتسبب في نشر الأفكار المتطرفة والهدامة للوطن، قائلا:«عمرة إيه اللي بـ4000 جنيه، طب ما في ناس بتعمل عمرة من غير فلوس لو حد طلب منها على فيسبوك أو غيره، بلاش نستغل الدين في التربح».

 

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بقلم أحمد الشرقاوي