تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. تبدأ بـ12 ألف جنيه

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا ملحوظا، تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء، كما يلي.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم الثلاثاء 129 ألفا و67 جنيها.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 258 ألفا و835 جنيها.

- كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 259 ألفا و34 جنيها.

- فيما يسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 نحو 129 ألفا و418 جنيها.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما تبلغ 517 ألفا و87 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

- وعن سعر سبيكة الذهب الذهب 5.35 جرام عيار 24 تسجل 139 ألفا و79 جنيها.

- فيما وصل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 270 ألفا و38 جنيها.

- يسجل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 805 آلاف و29 جنيها.