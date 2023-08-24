سامي عبد الراضي: دعوة مصر لحضور اجتماع مجموعة العشرين يؤكد مكانتها الكبيرة في العالم

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنّ مجموعة العشرين هي أكبر تكتل اقتصادي في العالم، مشيرًا إلى أن حضور مصر هذا الاجتماع في الهند بدعوة من الرئيس الهندي أمر مهم جدا يؤكد أن لها مكانة كبيرة في العالم والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف «عبد الراضي»، خلال حواره مع الإعلامي رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد»، على قناة «صدى البلد»، أنّ العلاقات المصرية الهندية ممتدة على مدار الـ100 سنة الماضية، وكانت في أوجها في عهد جمال عبد الناصر ونهرو، وامتدت إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

علاقات وطيدة بين مصر والهند

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن»: «نحب الشعب الهندي، كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، كما زار رئيس الوزراء الهندي مصر منذ شهرين، وهو ما يعكس قوة العلاقات بين البلدين».

وتابع: «هناك شراكة كبيرة جدا سواء على المستوى السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي، ووجود مصر في هذه القمة أمر مهم جدا، في ظل منعطف كبير مرتبط بالملف الاقتصادي».