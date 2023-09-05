جامعة الإسكندرية تبحث التعاون الأكاديمي مع نظيرتها في بيروت

زار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، دولة لبنان الشقيقة، للمشاركة في مراسم الاحتفال بتولي الدكتور وائل نبيل عبد السلام، مهام منصبه الجديد رئيسا لجامعة بيروت العربية اعتباراً من أول شهر سبتمبر الجاري، والاحتفال بتخريج الدفعة الستين للجامعة، وذلك بمنطقة الدبية، تلبية لدعوة الدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية بلبنان والدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات جامعة بيروت الجدد.

تفاصيل الزيارة

وأشار الدكتور قنصوه أن الزيارة تضمنت أيضاً جولة ميدانية في كليات ومرافق الجامعة فى منطقة بيروت والدبية، وبحث سبل تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، في ظل اتفاقية التعاون التي وقعها الجانبان فى شهر مارس الماضي بالقاهرة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعاون جامعة الإسكندرية مع بيروت

وأكد أن جامعة الإسكندرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة، والتى تأتى انعكاساً لحرص الدولة المصرية على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة لبنان الشقيقة باعتبار جامعة بيروت العربية هى درة التاج فى هذه العلاقات، وانعكاسا للروابط التاريخية والأكاديمية الفريدة التى تجمع بين الجامعتين، والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان وبدعم من جامعة الإسكندرية.