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7 أوراق مطلوبة للحصول على تصريح تشطيبات داخلية

كتب:

وائل فايز
04:26 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
إجراءات تشطيب داخلية

إجراءات تشطيب داخلية

أكد حي المعادي بمحافظة القاهرة أن إجراءات استخراج تصريح عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي تتطلب تقديم الآتي للحصول على تصريح  وعدم التعرض لأي مشكلات.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة التوكيل موثق.

- عقد مقاول معتمد من النقابة.

- شهادة إشراف معتمدة من النقابة.

- صورة الرخصة.

تصريح تشطيبات داخلية 

- صورة عقد الملكية.

- في حالة المباني ذات الطابع المعماري المميز يجب موافقة جهاز التنسيق الحضاري.

- تقرير من مهندس بالأعمال المطلوبة معتمد من النقابة.

طلب استرداد إشغالات

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المحضر موضح به بيان المضبوطات المتحفظ عليها أمين المخزن

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.