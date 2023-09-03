تفاصيل نصيب بطاقة التموين من السلع لشهر سبتمر 2023.. الصرف يوميا

يصرف أصحاب البطاقات التموينية سلع شهر سبتمبر 2023، من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى المحافظات، وفقا لنصيب بطاقة التموين من السلع التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

نصيب بطاقة التموين من السلع

وتراقب وزارة التموين على التزام منافذ البقالين بصرف نصيب الأسرة على بطاقة التموين من السلع والمقررات وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على كل بطاقة والتي تتمثل في التالي:

** تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فردا واحدا على دعم تمويني بمبلغ 50 جنيها، عبارة عن زجاجة زيت وكيس سكر وسلعة أخرى من القائمة في حدود 8 جنيهات.

** تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فردين على دعم تمويني بمبلغ 100 جنيها عبارة عن 2 زجاجة زيت و2 كيس سكر وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 14 جنيها.

** تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد على دعم تمويني بمبلغ 150 جنيها، عبارة عن 3 زجاجات زيت و3 أكياس سكر، وسلع أخرى من المتوافرة لدى البقال بباقي مبلغ الدعم في حدود 22 جنيها.

** تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد على دعم تمويني بقيمة 200 جنيها، عبارة عن 4 زجاجات زيت و4 أكياس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 29 جنيها.

** تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 5 أفراد على دعم تمويني بقيمة 215 جنيها، عبارة عن 4 زجاجات زيت و5 أكياس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 32 جنيها.

** تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 6 أفراد على دعم تمويني بقيمة 250 جنيها، عبارة عن 4 زجاجات زيت و6 أكياس سكر، وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم في حدود 54 جنيها.