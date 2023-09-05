استقرار سعر اليورو بنهاية التعاملات في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.01 جنيه للشراء، وسجل 33.31 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.11 جنيه للشراء، وسجل 33.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 32.99 جنيه للشراء، وسجل 33.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنكCib

سجل سعر اليورو اليوم 33.14 جنيه للشراء، وسجل 33.43 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.14 جنيه للشراء، وسجل 33.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.32 جنية للشراء، وسجل 33.42 جنية للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي