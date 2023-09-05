«شكري»: اليابان تتمتع بمكانة خاصة في العالم العربي بمواقفها المتوازنة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن اليابان تحتل مكانة خاصة في العالم العربي نظرا لمواقفها السياسية المتوازنة وعلاقتها القديمة والمتشعبة بدول المنطقة، التي تمتد لقرون عديدة، وكان التواصل والتفاهم وتبادل الخبرات والحرص على التعاون عنوانها الدائم.

أوضح «شكري» خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، أن الصداقة التي تربط بين شعبي البلدين كانت وما زالت قيمة ثابتة وركيزة أساسية لطالما حرص الجميع على دعمها، مضيفا أن العالم العربي يرتبط باليابان في علاقات اقتصادية وسياسية وحضارية وقيم وثوابت راسخة، ويتحرك الجميع تحت مظلة حضارة الشرق المتنوعة.