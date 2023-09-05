مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024.. اعرف موعد وطريقة سداد الأقساط

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، ويهتم أوليا الأمور بمعرفة مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024، استعدادا لدفعها لاستلام الكتب الدراسية، وبدء المذاكرة مع بداية العام.

وحددت وزاة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024، في القرار الوزاري رقم 163 بتاريخ 3-9-2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023-2024.

مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024، على النحو التالي:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

أقساط مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024

ويتم تسديد مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024 بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط على النحو التالي:

- القسط الأول في أكتوبر 2023

- القسط الثاني يناير 2024

- القسط الثالث مارس 2024.

وتودع مصاريف المدارس الحكومية 2023-2024 في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد، بموجب الرقم القومي للطالب.

أمور يجب مراعاتها عند سداد مصروفات المدارس الحكومية

ويراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها الآتي:

- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، والدراسات التكميلية الصناعية، والطلاب المتقدمين من الخارج، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ 500 جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي العام، ويُورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُسدد مبلغ 300 جنيه من كل طالب بفصول الخدمات الثانوي الفني، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.