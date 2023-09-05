«الصحة»: الزيادة السكانية قضية الجميع.. والرئيس يتحدث دائما عن خطورتها

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/ 2030 ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية في مواجهة وحل قضية الزيادة السكانية.

«الصحة»: السيسي دائما ما يتحدث عن خطورة الزيادة السكانية

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن خطورة الزيادة السكانية، وفي هذا الملف تحققت إنجازات منذ عام 2014 حتى هذه اللحظة، لكن لم نصل لطموح الرئيس.

وشدد مستشار وزير الصحة على أن الزيادة السكانية قضية الجميع وليست وزارة واحدة، وهي قضية شعب ووطن ومصير، مشيرا إلى أنه كلما توافرت المخصصات المالية لهذا الملف جرى تقديم خدمات تنظيم أسرة بخدمة جيدة، وحصول السيدات على أفضل خدمة.