نائب وزير الصحة: الزيادة السكنية تحتاج إلى تدخلات استراتيجية

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان أن الزيادة السكنية يجب أن يتم لها تدخلات استراتيجية مهمة خاصة بقضايا السكان بشرائح السكان المتعددة، لأن هناك قفزة في عدد كبار السن التي تحدث مستقبلأ لأن وزارة الصحة طورت بشكل أصبحت العمر الافتراضي زاد بنسبة 5% من السكان فوق 65 سنة.

هناك مشكلتين يجب حلهم

وأضح توفيق خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الاعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة:« أن هناك مشكلتين يجب حلهم وهم كثرة الشباب وكبار السن، لأنهما قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، مشيرًا إلي أن تمكين المرأة هناك تدخلات مختلفة حول تنظيم الأسرة والتي تشير إلى الاسراع في ضبط نمو السكاني ».

الاستراتيجية الوطنية لاتهدف إلي ضبط النمو السكاني

ولفت الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان إلي أن الاستراتيجية الوطنية لاتهدف إلي ضبط النمو السكاني، لأن الاسترتيجية الوطنية تشمل جميع الحالات وأنما تهدف إلي الاستثمار في القوة البشرية قائلا:«هناك كمية من البشري عاوز احولهم إلي طاقات منتجة واقتصادية في المستقبل».