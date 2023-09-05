كاتبة صحفية: الذكاء الاصطناعي يهدد كل المهن الإبداعية

قالت الكاتبة الصحفية منال لطفي، إننا ما زلنا في المراحل الأولى من ثورة استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بصناعة المحتوى، ومع ذلك هناك الكثير من المعضلات.

الذكاء الاصطناعي سيؤثر على كل المهن الإبداعية

وأضافت «لطفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن صحيفة فايننشال تايمز كتبت افتتاحية قبل أسبوعين حول الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن وضع أطر استخدامه لأنه سيؤثر على كل المهن الإبداعية.

وتابعت الكاتبة الصحفية، أنّ الذكاء الاصطناعي يهدد صناعة المحتوى بشكل عام لا الصحافة فقط، ففي هوليود هناك إضراب مستمر منذ أشهر أثّر في فعاليات إبداعية كثيرة، حيث تتعلق صناعة المحتوى بكتابة المسرحيات والنصوص السينمائية وغيرها، وبالتالي، فإن وظائف أصحاب الياقات البيضاء معرضة إلى مخاطر كبيرة جدا.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وأوضحت: «في تلك المرحلة، تتعلق صناعة المحتوى بأنواع معينة من الأعمال مثل المحاماة والتحليل في أسواق الأوراق المالية والطب والصحافة وكتابة السيناريو، هذه هي الشرائح الأكثر عرضة من مخاطر الذكاء الاصطناعي».