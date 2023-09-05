تنسيق معهد فني تمريض 2023.. اعرف الحدود الدنيا

كشفت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الحدود الدنيا لتنسيق معهد فني تمريض 2023 بمختلف المحافظات والجامعات للشعبة العلمية علوم، موضحة أن كل المعاهد اكتملت أعدادها بالطلاب المحققين للحد الأدنى للالتحاق بها في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق معهد فني تمريض 2023 في الجامعات الحكومية:

فني تمريض كفر الشيخ 316 درجة.

فني تمريض طنطا 315 درجة.

فني تمريض المنصورة 312.5 درجة.

فني تمريض الزقازيق 310 درجة.

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309 درجة.

فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

فني تمريض بنها 306.5 درجة.

فني تمريض سوهاج 306 درجة.

فني تمريض جنوب الوادي 302 درجة.

فني تمريض القاهرة 301.5 درجة.

فني تمريض أورام القاهرة 301 درجة.

فني تمريض عين شمس 296.5 درجة.

فني تمريض المنيا 296.5 درجة.

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.

فني تمريض حلوان 296 درجة.

فني تمريض الفيوم 295 درجة.

فني تمريض السويس 295 درجة.

فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5 درجة

فني تمريض بني سويف 294.5 درجة..

فني تمريض جونة 270.5 درجة.

فني تمريض شربين 270 درجة.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة لاستلام الأوراق الخاصة بهم وإجراء الكشف الطبي، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.