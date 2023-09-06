6 معلومات عن مركز خدمة العملاء في الإسكندرية بعد افتتاحه.. يعمل 24 ساعة

انطلقت خدمات الملحق الإداري وأعمال تطوير فرعى ومركز خدمة عملاء محرم بك والبلد، وذلك بعد افتتاحها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهي التي تقدم خدمات مهمة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 6 معلومات عن مركز خدمة العملاء في الإسكندرية بعد افتتاحه كونه يعمل 24 ساعة ويساعد المواطنين في أمور كثيرة بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية.

مواعيد عمل مركز خدمة العملاء في الإسكندرية

- مركز خدمة العملاء يقدم جميع الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الإسبوع، وخلال العطلات الرسمية.

- يخدم المركز جغرافيا منطقة محرم بك بالكامل وحتي منطقة رأس التين، بالإضافة إلى منطقة بشاير الخير ( 1 ) ، ( 2).

تفاصيل مركز خدمة العملاء بالإسكندرية

- مركز خدمة العملاء هو مركز الكتروني متكامل يعمل بدون توقف.

- المركز مزود بجهازي خدمة ذاتية تساعد على إجراء جميع الخدمات.

- تتمثل الخدمات المقدمة خلال عبر: «التعاقدات - الشكاوى - الاستعلامات - دفع الفواتير - تسجيل القراءات - وغير ذلك» بسهولة تامة دون الاستعانة بموظفين.

- يوجد موظف خدمة عملاء جاهز للمساعدة عند الحاجة والإجابة على أي استفسارات وذلك بما يتماشى مع سياسة الدولة فى التيسير على العملاء.