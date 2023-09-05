«باقي كام يوم على الخريف والمولد النبوي».. هتغير جو وتاخد إجازة طويلة

يبحث المواطنون دوما عن الترفيه والتغيير، فالاستقرار والثبات على حالة واحدة يسبب الشعور بالملل، لذا ينتظرون الإجازات للراحة والاسترخاء من العمل، وبقدوم فصول السنة واحدا تلو الآخر يحدث التغيير في الجو والملابس وكذلك الأنشطة.

موعد فصل الخريف

وانقضى الجزء الأكبر من أيام فصل الصيف، كما ينتظر المواطنون موعد المولد النبوي لإحياء السنة والاحتفال بمولد خير البرية، لذا نستعرض في التقرير التالي الايام المتبقية على موعد بداية الخريف وموعد إجازة المولد النبوي.

وفيما يتلعق بموعد بداية فصل الخريف، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ موعد فصل الخريف 2023، يوافق السبت 22 سبتمبر الجاري، أي يتبقى عليه 16 يوما من الآن، موضحة أن الفترة الحالية نشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، لأن فصل الخريف معروف بأنه أحد الفصول الانتقالية، مشيرة إلى أن فصل الخريف يتميز بالعديد من الظواهر المناخية المختلفة، خاصة تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، ويصاحبها أمطار بين خفيفة وشديدة، حيث تختلف كمية الأمطار بين مكان وآخر.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وبالنسبة لموعد المولد النبوي 2023، فإنه يوافق يوم 12 من ربيع الأول هجريا، الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، وهو ما يدل على أنه يتبقى عليه 21 يوما، يستعد خلالها الكثيرون لشراء حلوى المولد.

وعن موعد إجازة المولد النبوي 2023، سوف ترحل ليتم ضمها إلى الإجازة الأسبوعية، ومن المتوقع أن تكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، ما يعطي الفرصة للموظفين الحصول على 3 أيام إجازة.

الإجازات المتبقية خلال عام 2023

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف 2023، لم يتبق في عام 2023 سوى إجازة رسمية واحدة فقط، وهي إجازة ذكرى حرب أكتوبر، والتي توافق يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها أيضا لتكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، حتى يكون هناك فرصة للموظفين الحصول على إجازة 3 أيام أيضا.