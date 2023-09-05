10 سلع في منافذ التموين بسعر أرخص من السوق.. مستلزمات كل بيت

يواجه المواطنون ارتفاعا في أسعار السلع دوما وذلك يرجع إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول، لذا يبحث المواطنون دوما عن أماكن لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وعملت الدولة على توفير العديد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية، ومنها منافذ وزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة، ومنافذ أمان وكلنا واحد والمواطن أولا التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن سيارات بيع السلع المتنقلة.

أسعار السلع بالمنافذ الحكومية

وتبيع تلك المنافذ الحكومية جميع السلع بأسعار مخفضة وهي على النحو التالي:

- حلاوة المولد سعر الكيلو يبدأ من 90 جنيها، ويتم تجهيز معلبات حتى وزن 5 كيلوجرامات.

- اللحوم وسعر الكليو منها بـ220 جنيها باختلاف أنواعها وقطعياتها.

- الأزر، ويتوفر في منافذ التموين بسعر 22 جنيها الكليو للمستهلك.

- الزيت وتبدأ أسعارة من 45 جنيها.

- المكرونة وتيدأ من سعر 6.5 جنيه وزن 350 جراما.

- مستلزمات الطهي من الملح والبهارات والصلصة.

- الجبن ومنتجات الألبان.

- الخضروات الطازجة والمجمدة.

- مستلزمات النظافة والصابون والشامبو.

- السمنة بأنواعها المختلفة.

- الشاي والنسكافية بأنواعه المختلفة.

أماكن منافذ التموين بالقاهرة والجيزة

يوجد عدد كبير من منافذ التموين بمحافظة القاهرة منها، كالتالي:

- مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

- مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

- ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

- مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

- شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

- شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

- شارع ابن الحكم حلمية الزيتون.

- شارع ابن الحكم حلمية الزيتون بالقاهرة.

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بسوق سليمان جوهر.

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بشارع المرور.

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بشارع ثروت بالقرب من جامعة القاهرة.