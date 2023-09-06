الكشف على 1302 مواطن في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الكوم بمركز رشيد، وجرى الكشف خلالها على 1302 مواطن مجانا من خلال وجود 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادة الباطنة 376، الأطفال 419، الجراحة 141، النساء 77، تنظيم الأسرة 24، العظام 205، الأسنان 60».

كما توفر خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما جرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.