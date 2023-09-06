رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكشف على 1302 مواطن في قافلة طبية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
08:32 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الكوم بمركز رشيد، وجرى الكشف خلالها على 1302 مواطن مجانا من خلال وجود 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادة الباطنة 376، الأطفال 419، الجراحة 141، النساء 77، تنظيم الأسرة 24، العظام 205، الأسنان 60».

كما توفر خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما جرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

اقرأ المزيد:

فحص 1450 حالة خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

فحص 1652 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية منشأة أم خنان بالمنوفية

قافلة طبية من جامعة أسوان تجري 90 عملية جراحية في تنزانيا

استمرار عمل قافلة طبية مجانية في قرية الشراينة بالمنيا لليوم الثاني على التوالي

مبادرة «100 يوم صحة» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية صراوة بالمنوفية غدا
بقلم إحسان شعبان