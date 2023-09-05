قافلة طبية من جامعة أسوان تجري 90 عملية جراحية في تنزانيا

انتهت جامعة أسوان من مهمتها الطبية في دولة تنزانيا، وذلك بإجراء 90 عملية جراحية دقيقة، بالإضافة إلى الكشف على 300 حالة مرضية خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان السابق، بأن القافلة بدأت عملها في الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان.

وتمكنت القافلة في موسمها الرابع على التوالي من إجراء حوالي 55 عملية جراحية لحالات تشوهات المسالك عند الأطفال بالإضافة إلى إجراء 35 عملية جراحية لحالات تشوهات وأمراض المسالك البولية للبالغين في تنزانيا، وشارك في القافلة الدكتور أحمد صلاح، مدرس المسالك بكلية الطب بجامعة أسوان.

قسم المسالك يشارك في القافلة الطبية

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري إلى مشاركة قسم المسالك بكلية الطب بجامعة أسوان في القافلة الطبية بدولة زنجبار لمدة أسبوع، حيث تم فحص 300 حالة من مرضى تشوهات المسالك بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية من جامعة سوهاج وجامعة أسيوط وجامعات المملكة العربية السعودية وجامعات دولة الكويت.

جامعة أسوان تساهم في توفير الرعاية لبعض دول قارة الأفريقية

وتعد هذه المبادرة الطبية للقافلة الطبية التابعة لجامعة أسوان مساهمة هامة في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمجتمعات التي تحتاج إليها في دول القارة الأفريقية كان آخرها في دولة تنزانيا.