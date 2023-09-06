ماجد الكدواني: دوقت في «صعيدي رايح جاي» طعم السينما والإيرادات

كشف الفنان ماجد الكدواني، كواليس اشتراكه في فيلم «صعيدي رايح جاي»، قائلا إن هذا الفيلم كان بمثابة أول عمل فني له بشكل جاد ومحترف في ملعب الكوميديا والسوق، كما أنه لأول مرة يوضع على «أفيش» فيلم، مردفا: «كأن ربنا بيقولي اتمرنت؟ يلا انزل العب ماتش بقى».

ماجد الكدواني: هاني رمزي عظيم وعنده حلاوة قلب

ووصف الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، محمد صفاء عامر بالمؤلف العظيم، قائلا: «كانت أيامه حلوة رغم التعب، وهاني رمزي باحتوائه وعظمته وحلاوة قلبه، والأخذ والعطا».

الإيفيه في السينما له طعم تاني

وأوضح أن «الإيفيه» في السينما له طعم يختلف عن المسرح، لافتا إلى أن فيلم «صعيدي رايح جاي» يُعد من بداية للخبرات الحلوة في السينما، وأذاق من خلاله طعم السينما بشكل جدي، كما ذاق النجاح والإيرادات.