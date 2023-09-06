ماجد الكدواني يكشف سر شخصية «المر بزيادة»: كان اسمه «علي»

كشف الفنان ماجد الكدواني، كواليس اشتراكه في فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» وسر تسمية شخصيته في الفيلم بـ«المر بزيادة»، قائلا إن الشخصية كان اسمها في البداية «علي»، وبسبب ظروف التصوير الصعبة حيث جرى تصوير الفيلم في الصحراء فاضطر المصور محسن أحمد ربط رأسه بكوفيات بسبب الرمال.

تسمية الشخصية «المر بزيادة»

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن محسن أحمد قال إن هذه الشخصية يجب أن تسمى «المر بزيادة» من كثرة ما يمر به، وبالفعل جرى تسمية الشخصية بهذا الاسم وجرى تثبيته على مدار الفيلم، ومن هنا جاءت التسمية.

الفنان يقضي أكثر أوقات يومه مع زملائه

وأوضح أن الفنان يقضي أكثر أوقات يومه مع زملائه في الأعمال الفنية المختلفة، ومن ثم إذا لم توجَد حالة الحب الحقيقي وصفاء النوايا لإحداث حالة التكامل لن يخرج أي عمل للنور، متابعا: «الشغلانة متعبة، ومفيش شغلانة مش متعبة، واللي بيخلينا نستحمل أي تعب مهنة هو حبنا لها».

وتابع: «خلاصة الموضوع يأتي من الإيمان المطلق الكامل بأنه يا رب كل حد هتقابلني به النهاردة والمكان اللي هتبعتني فيه النهاردة هو من قراراك واختيارك وتحت إراداتك أنت، فأنا بنزل من البيت مِسلم.. مش هيجي حالة التسليم إلا من خلال الإيمان المطلق».